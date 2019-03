Bad Hersfeld

Falscher Feueralarm mitten in Abiprüfungen: Schule geräumt

07.03.2019, 17:26 Uhr | dpa

Mitten während der Abiprüfungen am Donnerstagmorgen ist in einer Gesamtschule in Bad Hersfeld Fehlalarm ausgelöst worden. Insgesamt seien an fünf Feuermeldern das Glas eingeschlagen worden, an einem sei zudem Alarm ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Mit Ausnahme der Abiturienten mussten alle Schüler kurzzeitig das Gebäude verlassen. Wer den Alarm ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Die "Osthessen-Zeitung" hatte zuvor über den Fall berichtet.