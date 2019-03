Berlin

Mann mit einem Kilo Marihuana im Rucksack festgenommen

07.03.2019, 18:37 Uhr | dpa

Die Bundespolizei hat am Berliner Hauptbahnhof einen 22-Jährigen festgenommen, der in seinem Rucksack etwa ein Kilogramm Marihuana bei sich trug. Der Verdächtige versuchte bei der Kontrolle am Mittwochmorgen zunächst noch zu flüchten, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Gegen den Mann wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.