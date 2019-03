Bestensee

Netzhoppers bleiben im Rennen um die Play-offs

07.03.2019, 21:17 Uhr | dpa

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga ihre kleine Chance auf die Playoff-Teilnahme gewahrt. In einer vorgezogenen Partie des 20. Spieltages setzten sich die Brandenburger gegen die Volleys Herrsching am Donnerstagabend mit 3:1 (25:19, 18:25, 25:23, 25:23) durch. Im Team von Trainer Mirko Culic überragte Casey Schouten. Der Kanadier half seiner Mannschaft mit zahlreichen erfolgreichen Angriffsaktionen auch über manch kritische Phase hinweg.

Die Netzhoppers verbesserten sich damit auf den achten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Allerdings haben sie nur einen Punkt Vorsprung vor den Bisons Bühl, die als unmittelbarer Verfolger noch zwei Nachholspiele zu bestreiten haben.

Im ersten Durchgang schufen die Gastgeber durch drei Punkte in Folge von Schouten, darunter zwei Asse, beim 16:10 erstmals einen Sechs-Punkte-Abstand zu den Herrschingern, den sie bis zum Schluss dank konzentrierten Einsatzes verteidigten. Schouten verwandelte vor 427 Zuschauern in der Landkost-Arena von Bestensee schließlich den zweiten Satzball zum 25:19.

Nach einem Leistungseinbruch im zweiten Abschnitt kämpften sich die Netzhoppers zurück ins Spiel. Im dritten Satz begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Das bessere Ende hatten die Gastgeber für sich. Nach einem 23:23-Zwischenstand nutzte der stark auftrumpfende Theo Timmermann gleich den ersten Satzball zur 2:1-Satzführung.

Auch der Schlussabschnitt blieb spannend. Keine Mannschaft konnte sich nennenswert absetzen. Und wieder imponierten die Netzhoppers bei den letzten Ballwechseln durch ihre Nervenstärke.