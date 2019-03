Mannheim

Mannheimer Museen zeigen Schau über Hochkultur in Turkmenistan

08.03.2019, 01:26 Uhr | dpa

Eine Ausstellung in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen nimmt eine rund 4000 Jahre alte Hochkultur in Turkmenistan in den Blick. Das Haus informiert heute über die Schau "Margiana - Ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan". In Berlin hatte die Ausstellung mehr als 250 000 Besucher angezogen, und auch in Hamburg war sie bereits zu sehen.

Gezeigt werden rund 230 archäologische Schätze aus dem weitgehend unbekannten zentralasiatischen Land - ergänzt mit Bildern der Fotografin Herlinde Koelbl. Sie hat die sorgsam ausgegrabene bronzezeitliche Siedlung Gonur Depe in ihren Fotos zu neuem Leben erweckt und setzt sie mit Eindrücken aus dem heutigen Turkmenistan in Verbindung. Das Land am Kaspischen Meer gehörte zur einstigen Sowjetunion. Die Schau in Mannheim ist von Sonntag (10. März) an bis zum 16. Juni zu sehen.