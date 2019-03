Lübeck

Gericht verkündet Urteil im Prozess gegen Busattentäter

08.03.2019, 02:03 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "Landgericht Lübeck" hängt an der Wand des Gerichts. Foto: Christophe Gateau/Archiv (Quelle: dpa)

Im Prozess gegen den geständigen Busattentäter von Lübeck soll heute das Urteil verkündet werden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben beantragt, den 34 Jahre alten psychisch kranken Beschuldigten auf unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Der 34-Jährige hatte vor Gericht gestanden, am 20. Juli 2018 in einem voll besetzten Lübecker Linienbus Feuer gelegt und zwölf Fahrgäste mit einem Messer zum Teil schwer verletzt zu haben.

Er habe sich so gegen Unbekannte wehren wollen, die ihn seit Monaten mit Laserstrahlen traktiert hätten, sagte er zur Begründung. Nach Aussage einer psychiatrischen Sachverständigen leidet der aus dem Iran stammende Mann an paranoider Schizophrenie und ist deshalb nicht schuldfähig.