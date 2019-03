Gießen

Höhepunkt des Warnstreiks an Uniklinikum: 800 Mitarbeiter

08.03.2019, 02:37 Uhr | dpa

Am Haupttag des mehrtägigen Warnstreiks am Universitätsklinikum Gießen-Marburg (UKGM) wollen heute Hunderte Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegen. Gefordert wird mehr Geld. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte, rechne man mit rund 800 Streikenden. Bei einer um 9.30 Uhr startenden Demonstration in Marburg rechne man mit 600 Teilnehmern. Für die Patienten habe das zur Folge, dass nur die dringendsten Operationen stattfinden könnten.

Bereits am Mittwoch und am Donnerstag hatten Beschäftigte einzelner Sparten wie der Therapie- und Assistenzberufe für eine fairere Bezahlung gestreikt. Nach Angaben des Verdi-Sprechers geht es um die Bezahlung von rund 7000 Mitarbeitern, darunter Pflege- und Therapiepersonal sowie Arbeiter unter anderem in der Müllentsorgung. Die Gewerkschaft sieht die Beschäftigten bei der Bezahlung im Vergleich zu denjenigen an öffentlichen Kliniken abgehängt.