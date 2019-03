Oldenburg

Klinikmorde: Medizinische Sachverständige sagen aus

08.03.2019, 03:04 Uhr | dpa

Im Mordprozess gegen den Ex-Krankenpfleger Niels Högel sollen heute zwei medizinische Gutachter gehört werden. Das Landgericht Oldenburg hat einen Pathologen aus Oldenburg geladen, der über die Exhumierung von ehemaligen Patienten berichten soll. Daneben soll ein Toxikologe der medizinischen Hochschule Hannover Untersuchungsergebnisse über Wirkstoffe in den Körpern der Verstorbenen berichten. Die Ermittler hatten zahlreiche Verstorbene exhumieren lassen, die dem Krankenpfleger zum Opfer gefallen waren. Die Staatsanwaltschaft hat Högel wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg angeklagt.