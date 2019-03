Berlin

Berliner FDP berät auf Parteitag über Europa und Demokratie

08.03.2019, 05:23 Uhr | dpa

Die Berliner FDP kommt heute zu einem zweitägigen Parteitag zusammen. Im Mittelpunkt sollen Wege zur Stärkung der Demokratie sowie die Vorbereitung der Europawahl am 26. Mai stehen. In einem Leitantrag schlägt die Parteispitze unter anderem vor, die Amtszeit von Senatsmitgliedern auf zwei Legislaturperioden - also zehn Jahre - zu beschränken. Gleichzeitig tritt sie dafür ein, das Abgeordnetenhaus zum Vollzeitparlament aufzuwerten. Angeregt wird auch eine Debatte darüber, ob das Wahlalter für das Abgeordnetenhaus auf 16 gesenkt werden soll.