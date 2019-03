Wiesbaden

Aussage von Ali B. im Prozess um Mord an Susanna erwartet

08.03.2019, 06:45 Uhr | dpa

Im Prozess um den Mord an der 14-jährigen Susanna wird mit einer Aussage des Angeklagten Ali B. gerechnet. Die Verteidigung des irakischen Flüchtlings habe angekündigt, dass sich der zu Prozessbeginn 22-Jährige in dem Verfahren zu den Vorwürfen äußern wolle, sagte ein Sprecher des Wiesbadener Landgerichts der Deutschen Presse-Agentur. Der Prozess startet am kommenden Dienstag (12. März/09.30 Uhr).

Ali B. soll die aus Mainz stammende Schülerin laut Anklage Ende Mai 2018 in einem Waldstück nahe des Wiesbadener Stadtteils Erbenheim vergewaltigt und anschließend getötet haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Heimtücke als Mordmerkmal aus. Die Leiche der Schülerin war am 6. Juni gefunden worden.

Wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod von Susanna war der junge Iraker mit seinen Eltern und Geschwistern aus der Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden in den kurdisch kontrollieren Nordirak ausgereist. Die kurdischen Sicherheitsbehörden nahmen ihn dort jedoch fest und übergaben ihn der Bundespolizei, die Ali B. zurück nach Hessen brachte. Seit dem 10. Juni sitzt er in der JVA Frankfurt I. in Untersuchungshaft.