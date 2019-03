Halle (Saale)

Mehr Flüchtlinge im Land haben Arbeit gefunden

08.03.2019, 07:06 Uhr | dpa

In Thüringen hat die Zahl der Flüchtlinge mit sozialversicherungspflichtigen Jobs zugenommen. "Die Integration hat Fortschritte gemacht, sie läuft zum Teil besser als ursprünglich angenommen", sagte der Chef der in Halle ansässigen Landesarbeitsagentur, Kay Senius. Ende Juni 2018 hatten rund 4700 Flüchtlinge eine sozialversicherungspflichtige Arbeit, etwa doppelt so viele wie im Vorjahr (2300). Meist seien sie in Zeitarbeitsfirmen oder in der Gastronomie tätig. Um Hürden bei der Integration am Arbeitsmarkt abzubauen, seien neben der Sprach- eine Berufsausbildung oder Qualifizierung in Deutschland wichtig.