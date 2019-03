Lastrup

Schulbus fährt dreijähriges Kind an

08.03.2019, 08:48 Uhr | dpa

Ein Dreijähriger ist bei einem Unfall mit einem Schulbus im Landkreis Cloppenburg schwer verletzt worden. Das Kind habe am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad in Lastrup plötzlich die Straße gekreuzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 68 Jahre alte Busfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht.