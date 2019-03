Offenbach am Main

Wetter zeigt sich grau und windig

08.03.2019, 09:48 Uhr | dpa

Das Wetter in Hessen zeigt sich am Freitag meist von seiner ungemütlichen Seite. Zunächst bestimmen Wolken und einige Regenschauer den Tag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In höheren Lagen sind auch Schneeschauer möglich. Am Abend lockert die Bewölkung aber teils auf. Bei Höchsttemperaturen zwischen sieben und zwölf Grad wird es wieder windig, im Bergland muss auch mit Sturmböen gerechnet werden. Vereinzelt kann es gewittern. Auch dann seien Sturmböen möglich, teilten die Meteorologen mit. Das Wochenende beginnt ebenfalls grau und regnerisch. Der Wind bleibt uns erhalten, im Bergland weiterhin mit Sturmböen.