"Heißes Pflaster" bei Lüneburg: Volleys sind gefordert

08.03.2019, 09:55 Uhr | dpa

An Auswärtsspiele bei der SVG Lüneburg haben die Berlin Volleys fast ausnahmslos schlechte Erinnerungen. "Das ist dort immer ein heißes Pflaster", sagte Manager Kaweh Niroomand vor dem wichtigen Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Kampf um Platz drei am Samstag (19.00 Uhr) in der niedersächsischen Hansestadt. Von bisher sieben Pflichtspielen bei den Lüneburgern haben die BR Volleys erst eins gewonnen - im April 2016 im Play-off-Halbfinale mit 3:2.

Die Lüneburger tragen ihre Heimspiele in einer Halle aus, die wegen ihrer beengten Verhältnisse nur mit einer Sondergenehmigung für die Bundesliga zugelassen ist. Für zwei Partien gegen die BR Volleys musste der Verein in der Vergangenheit nach Hamburg ausweichen. Aber auch dort blieb den Berlinern ein Erfolg versagt. "Die können gegen uns auch im Freien spielen und gewinnen trotzdem", witzelt Niroomand.

Die Begegnung diesmal wird als Endspiel um den dritten Platz nach der Hauptrunde angesehen. In der Tabelle liegen beide Mannschaften derzeit mit je 43 Punkten gleichauf. Sie haben nur geringe Chancen, sich an den nachfolgenden letzten beiden Spieltagen vor den Playoffs noch weiter nach vorne zu schieben oder auch abzurutschen.

Als Gegner für das Viertelfinale kommen für beide Teams entweder die SWD powervolleys Düren oder die United Volleys Frankfurt in Frage. Zumindest der Berliner Angreifer Moritz Reichert hat für die K.o.-Runde aber keinen Wunschgegner: "Es gibt in dieser Saison viele Mannschaften, die enorm stark sind. Da hat es letztlich keine so große Bedeutung, auf wen du zuerst in den Play-offs triffst." Ein generelles Ziel treibt Reichert allerdings an: "Ich hoffe, dass die Saison für uns noch ganz lange dauert."