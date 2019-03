Erfurt

Weniger Schlachtungen in Thüringen

08.03.2019, 11:17 Uhr | dpa

In Thüringen sind im vergangenen Jahr 84 300 weniger Schweine geschlachtet worden. Damit sank die Zahl der Schweineschlachtungen im Freistaat um 9 Prozent auf 880 100 getötete Tiere, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Weil die Zahl der geschlachteten Rinder anstieg, verringerte sich die Gesamtzahl der Schlachtungen im Freistaat gegenüber dem Jahr 2017 nur um 79 800 auf 982 400 Tiere. Dies entspricht einem Rückgang um 8 Prozent. In den Daten sind Schlachtungen von Geflügeltieren nicht enthalten.

Laut Statistik wurde in Thüringen auch weniger Fleisch produziert. Gegenüber 2017 verringerte sich die Fleischmenge um 5 Prozent auf 112 000 Tonnen Fleisch. Am stärksten ging die Fleischerzeugung beim Schweinefleisch zurück. Mit rund 10 Prozent legte die Produktion beim Ziegenfleisch am deutlichsten zu - blieb aber mit einer Menge von 11 Tonnen auf einem niedrigen Niveau.