Naumburg (Saale)

Weniger Verfahren bei Staatsanwaltschaften eingegangen

08.03.2019, 11:35 Uhr | dpa

Bei den Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr so wenige Verfahren eingegangen wie seit 2010 nicht mehr. Insgesamt seien das 229 550 Verfahren gewesen, 2017 waren es 244 077, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg am Freitag mit. Dabei seien in mehr als der Hälfte der Fälle die Täter bekannt gewesen, hieß es. Den Angaben zufolge haben die Anklagebehörden in Magdeburg, Halle, Stendal, Dessau-Roßlau, Naumburg und Halberstadt im Vorjahr schnell gearbeitet. Im Schnitt seien die 2018 anhängigen Verfahren innerhalb von 1,7 Monaten erledigt worden, 2017 habe das durchschnittlich 2,4 Monate gedauert. Insgesamt waren Ende 2018 landesweit 150 Staats- und 48 Amtsanwälte im Einsatz.