Suhl

Herdbrand löst Einsatz der Feuerwehr aus

08.03.2019, 13:20 Uhr | dpa

Ein versehentlich eingeschalteter Herd hat am Donnerstagmittag in einem Hochhaus in Suhl für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Eine 81-jährige Bewohnerin hatte der Polizei zufolge eine Transportbox für ihr Mittagessen auf dem Herd abgestellt und beim Verlassen der Küche versehentlich die Platte eingeschaltet. Der verschmorende Behälter sorgte für eine starke Rauchentwicklung und löste die Brandmeldeanlage aus. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Größerer Schaden ist nicht entstanden, auch die Bewohnerin blieb unverletzt.