Wiesbaden

Hessens Schüler rufen zu landesweiter Klima-Kundgebung auf

08.03.2019, 13:55 Uhr | dpa

Die Landesschülervertretung (LSV) hat alle Schüler in Hessen dazu aufgerufen, sich am nächsten Freitag an Demonstrationen für mehr Klimaschutz zu beteiligen. Auch die Lehrer und Schulleitungen sollen an dem internationalen Protesttag (15. März) der Bewegung "Fridays for future" teilnehmen. "Der Tag soll als größter Klimatag der Menschheit in die Geschichte eingehen", sagte Landesschulsprecher Johannes Strehler am Freitag in Wiesbaden. In Frankfurt, Kassel, Gießen und Wetzlar seien die Demonstrationen schon angemeldet. Hessenweit rechnet die LSV mit rund 25 000 Schülern bei über 15 Kundgebungen. Alleine in Frankfurt würden 10 000 Schüler erwartet.

Seit Wochen demonstrieren weltweit Schüler jeden Freitag während der Schulzeit für den Klimaschutz, inspiriert von der Schwedin Greta Thunberg. "Wir wollen die Schulen dazu aufrufen, den 15. März gemeinsam mit uns unter das Thema Klimaschutz zu stellen", sagte Landesschulsprecher Strehler. Dazu habe man Arbeitsblätter für die Fächer Mathe, Biologie und Englisch erstellt. Kritiker bemängeln, dass die Proteste während der Unterrichtszeit stattfinden.