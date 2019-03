Stade

Fußgänger wird angefahren und tödlich verletzt

08.03.2019, 14:00 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist auf der Bundesstraße 73 in Stade von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, lief der dunkel gekleidete Mann am Vorabend auf die Straße. Ein 21 Jahre alter Autofahrer sah ihn nicht, es kam zu einem Zusammenstoß. Der Fußgänger, der keine Papiere dabei hatte, wurde an den Straßenrand geschleudert. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er starb. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock, sein 23 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen. Geprüft wird, ob der Fußgänger Alkohol getrunken hatte.