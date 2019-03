Erfurt

Neues Besucherzentrum für egapark in Betrieb genommen

08.03.2019, 14:02 Uhr | dpa

Der egapark in Erfurt macht mit einem neuen Besucherzentrum einen weiteren Schritt in Richtung Bundesgartenschau 2021. Am Freitag öffneten sich erstmals die Türen zu dem neuen Gebäude, in dem sich Besucher unter anderem Filme zum Park anschauen oder Souvenirs kaufen können. In den Neubau wurden nach Angaben der Buga GmbH gut eine Million Euro investiert. Der egapark, mit 36 Hektar Schauflächen und -hallen Thüringens größter Garten, ist in zwei Jahren neben Petersberg und den Gera-Auen im Erfurter Norden einer von drei Standorten der Bundesgartenschau. Thüringens größter Garten startet am Samstag in die neue Saison. Im vergangenen Jahr besuchten rund 545 000 Menschen den egapark.