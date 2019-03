Hannover

Niedersachsenmetall rechnet mit wirtschaftlicher Stagnation

08.03.2019, 14:56 Uhr | dpa

Niedersachsens Industrie droht nach Einschätzung von Niedersachsenmetall-Chef Volker Schmidt 2019 ein konjunktureller Rückschritt. "Die niedersächsische Industrie ist in großen Teilen von der Überholspur auf die Kriechspur gewechselt. Wir erwarten 2019 mit hoher Wahrscheinlichkeit Stagnation", sagte Schmidt am Freitag bei der Vorstellung einer Konjunktur-Studie in Hannover. Ein weiteres Wachstum scheine ausgeschlossen. Laut der Umfrage ist die Zahl der Unternehmen, die 2019 rückläufige Auftragseingänge erwarten, in den vergangenen drei Monaten von 27 auf 40 Prozent gestiegen. Sollte es außenpolitische Turbulenzen geben, sei sogar ein Minus-Wachstum drin.