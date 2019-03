Hamburg

Flughafen: Verdi-Forderungen bringen Boden-Jobs in Gefahr

08.03.2019, 15:27 Uhr | dpa

Der Betreiber der Bodenverkehrsdienste (BVD) am Hamburger Flughafen sieht durch die Gewerkschaftsforderungen in der laufenden Tarifrunde Jobs in Gefahr. "Wenn wir noch einen Schritt weiter auf die überzogenen Verdi-Forderungen eingehen, können wir das Geschäft wirtschaftlich so nicht mehr betreiben", sagte der Geschäftsführer der HAM Ground Handling, Christian Noack, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Gewerkschaft müsse sich entscheiden, ob sie kurzfristig mehr Geld fordern oder langfristig Jobs erhalten wolle. Die Tarife werden für fast 1000 Beschäftigte in der Gepäckabfertigung, der Flugzeugreinigung und im Bustransport der Passagiere ausgehandelt. In fünf Tarifrunden gab es keinen Durchbruch.

Verdi fordert eine Tariferhöhung von acht bis zwölf Prozent, bei einer Laufzeit von 20 Monaten. Die Arbeitgeberseite hat nach eigenen Angaben eine Lohnerhöhung von 7,0 Prozent angeboten, bei 24 Monaten Laufzeit.