Walsleben

Auto fährt auf Raststätte in Lastwagen: Zwei Schwerverletzte

08.03.2019, 16:29 Uhr | dpa

Ein Auto ist auf einer Raststätte an der Autobahn 24 bei Walsleben (Ostprignitz-Ruppin) in einen parkenden Lastwagen gefahren. Der 33 Jahre alte Fahrer und sein gleichaltriger Begleiter wurden bei dem Unfall am Freitagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer während der Fahrt einen Kaffee getrunken und deshalb den mit Holzbalken beladenen Laster übersehen. Der Wagen wurde durch die drei Meter aus dem Hänger ragenden Balken deformiert. Der Beifahrer musste aus dem Auto befreit werden.