Friedrichsthal

Lkw-Fahrer bei Unfall auf der Autobahn verletzt

08.03.2019, 16:29 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Friedrichsthal ist ein Lastwagenfahrer leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, fuhr der Lastwagen am Freitagnachmittag aus zunächst unbekannten Gründen in eine Leitplanke und fiel dann um. Der Fahrer wurde mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Die A8 war zunächst in Richtung Neunkirchen voll und in Richtung Saarlouis teilweise gesperrt. .