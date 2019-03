Dresden

Wettbewerb will von und für Kinder gestaltete Gärten küren

08.03.2019, 16:35 Uhr | dpa

Beim sechsten Sächsischen Kinder-Garten-Wettbewerb steht Nachhaltigkeit im Fokus. Laut der Sächsischen Vereinigung zur Gesundheitsförderung werden Krippen, Horte und Kindertagesstätten gesucht, die ihre Gärten gemeinsam mit den Kindern zu "naturnahen und gesundheitsfördernden Bildungsräumen" gestalten. Der Wettbewerb dauere zwei Jahre und finde in einem dreistufigen Verfahren statt. Bis Juni 2019 werden 30 Einrichtungen ausgewählt, die jeweils 400 Preisgeld bekommen. In Phase zwei bekommen zehn Preisträger 1000 Euro. Am Ende sollen drei Landessieger gekürt und mit je 2500 Euro belohnt werden.