Dresden

Extremismus-Abwehr: Computer bei Onlinehändler beschlagnahmt

08.03.2019, 16:38 Uhr | dpa

Ein Online-Versandhändler aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge steht unter dem Verdacht, mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gehandelt zu haben. In seinen Räumen wurden unter anderem Datenträger, Computer und Kleidung sicher gestellt, wie das Landeskriminalamt am Freitag mitteilte. Beamte des sächsischen hatten am Donnerstag die Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Die Auswertung werde einige Zeit dauern, hieß es. Gründe für eine Inhaftierung des Mannes hätten zunächst nicht vorgelegen.