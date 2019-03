Storkow (Mark)

Suche nach verschwundener Rebecca erneut ohne Ergebnis

08.03.2019, 17:55 Uhr | dpa

Auch die zweite großangelegte Suche der Polizei in Brandenburg nach der verschwundenen Rebecca aus Berlin ist am Freitag ohne Erfolg geblieben. Am Abend wurde die Suche vorerst beendet, ohne dass etwas gefunden wurde. Erneut hatte eine Hundertschaft Polizisten fast den ganzen Tag ein Waldgebiet bei dem Ort Kummersdorf - 50 Kilometer südöstlich von Berlin - durchkämmt. Die Polizei setzte insgesamt zwölf Suchhunde aus Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ein - sechs Leichenspürhunde und sechs Suchhunde für lebende Menschen. Ob die Polizei am Samstag am gleichen Ort weitermacht, stand noch nicht fest.