Mainz

Blug als Verdi-Chef an Rhein, Mosel und Saar wiedergewählt

08.03.2019, 20:03 Uhr | dpa

Michael Blug bleibt Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Saarländer wurde am Freitag in Frankenthal mit 96,55 Prozent der Stimmen wiedergewählt, wie Verdi mitteilte. Mit gut 85 Prozent wurde auch die stellvertretende Landesbezirksleiterin Christine Gothe im Amt bestätigt. Die Wahl der zweiten stellvertretenden Landesbezirksleiterin sei aus "organisationspolitischen Gründen" vertagt worden, hieß es. Die hauptamtliche Verdi-Landesbezirksleitung wurde für die nächsten vier Jahre bestimmt. Fast 100 Delegierten waren in Frankenthal zusammengekommen.