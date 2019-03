Erfurt

Verbrauchermesse in Erfurt startet mit neuen Sonderschauen

09.03.2019, 01:16 Uhr | dpa

Thüringens größte Verbrauchermesse hat mit neuen Sonderschauen im Angebot begonnen. In einem Bereich werden Tipps und Vorführungen zum Heimwerken gegeben, in einem anderen Bereich können Besucher arabische und asiatische Süßigkeiten und andere Produkte testen. Beide Sonderschauen seien erstmalig eingerichtet worden, erklärte Geschäftsführerin Constanze Kreuser am Samstag zur Eröffnung der neuntägigen Verbrauchermesse. Der Schwerpunkt der Messe liegt auf Bauen, Sanieren und Energiesparen, aber das Angebot der Aussteller umfasst weitere Bereiche wie Garten, Möbel oder auch Mode. "Von den insgesamt 750 Ausstellern sind etwas mehr als 20 Prozent zum ersten Mal dabei", sagte Kreuser.