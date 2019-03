Bremerhaven

Arbeitsminister Heil kommt zum Bürgerdialog nach Bremerhaven

09.03.2019, 01:25 Uhr | dpa

Wie können die Perspektiven von Langzeitarbeitslosen verbessert werden oder wie kann gute Arbeit im digitalen Wandel aussehen? Über diese und weitere Fragen will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) heute mit Bürgern in Bremerhaven diskutieren. Bei der Veranstaltungsreihe "Zukunftsdialog" hatte sich Heil bereits in den vergangenen Monaten die Anregungen und Fragen von Menschen in Essen, Jena und Augsburg angehört. Auch sollen Ideen dazu gefunden werden, wie Weiterbildungen organisiert und der Zusammenhalt in der Region gestärkt werden kann.