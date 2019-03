Potsdam

Brandenburger SPD-Spitze berät über Wahlprogramm

09.03.2019, 03:20 Uhr | dpa

Knapp ein halbes Jahr vor der Landtagswahl will der Brandenburger SPD-Landesvorstand über das Wahlprogramm beraten. In Potsdam trifft sich die Parteispitze heute unter Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke, um über einen Entwurf zu diskutieren. Die SPD will nach einem Bericht der "Märkischen Oderzeitung" vom Freitag unter anderem für 1600 zusätzliche Kita-Erzieher sorgen und den Mindestlohn für öffentliche Aufträge auf 13 Euro pro Stunde anheben. Das wurde der dpa bestätigt. Die SPD kam in den jüngsten Wahlumfragen auf 20 bis 21 Prozent, die CDU auf 19 bis 21 Prozent und die AfD auf 19 bis 20 Prozent.