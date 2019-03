Berlin

Hamburgs Tourismuschef: "Auf Erreichtem nicht Ausruhen"

09.03.2019, 10:13 Uhr | dpa

Der boomende Tourismus in Hamburg ist nach den Worten der städtischen Vermarkter kein Selbstläufer. "Hamburg darf sich auf dem bisher Erreichten nicht ausruhen, der Erfolg von morgen ist kein Automatismus", berichtete Tourismuschef Michael Otremba von der weltgrößten Reisemesse ITB in Berlin. Das hätten viele Gespräche mit der Reiseindustrie - beispielsweise mit Reedereien, Airlines, oder Reiseveranstaltern - gezeigt. Zahlreiche neue Kontakte und Kooperationen hätten geknüpft werden können. 2019 wird in Hamburg ein Wachstum bei den Übernachtungen von drei bis fünf Prozent auf rund 15 Millionen erwartet. Das wäre der 19. Rekord in Folge.

Dessen ungeachtet beklagt das Hotel- und Gastgewerbe einen Fachkräftemangel und spricht von 5000 unbesetzten Stellen. Außerdem monieren Tourismusmanager eine fehlende Direktverbindung von Hamburg aus in die USA. Und mancher innereuropäische Flug ist mit Umsteigen an Knotenpunkten wie Düsseldorf oder München verbunden.

Mit mehr als 70 Firmen der Tourismusbranche sowie Kulturveranstaltern präsentierte sich Hamburg auf der ITB, die am Sonntag endet. Der Hamburg-Stand habe die Stadt als "kontrastreiche, lebenswerte Metropole" gezeigt. Es informierten sich rund 6000 Fachbesucher.