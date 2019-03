Chemnitz

Polizei verhaftet Schwarzfahrer: Zwei Haftbefehle

09.03.2019, 10:26 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Chemnitz einen 22 Jahre alten Schwarzfahrer verhaftet. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor, wie die Polizei in Chemnitz am Samstagmorgen mitteilte. Ursprünglich seien sie am Freitagabend nur gerufen worden, weil der Mann ohne Fahrkarte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren sei. Die Polizei überprüfte seine Identität und brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die Gründe für die Haftbefehle teilte die Polizei zunächst nicht mit.