Erfurt

Tausende begehen Fahrerflucht: Nur wenige werden bestraft

09.03.2019, 10:45 Uhr | dpa

In Thüringen begehen nach Polizeiangaben jährlich etwa 12 000 Autofahrer Unfallflucht - aber nur wenige werden dafür bestraft. Laut Justizministerium sind in den vergangenen fünf Jahren jährlich etwa 670 bis 760 Autofahrer im Land wegen Unfallflucht zu Geld- oder Freiheitsstrafen verurteilt worden.

Meist flüchten die Verursacher nach Unfällen innerhalb geschlossener Ortschaften, wie aus Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik hervorgeht. Das gilt etwa für Rempeleien auf Parkplätzen, wo oft schon wenige Millimeter Fahrweg beim Ausparken darüber entscheiden, ob es zwischen zwei Autos zur Berührung und damit möglicherweise zu hohen Schäden kommt.

Auf Autobahnen kommt es hingegen nur relativ selten zur Unfallflucht. Im vergangenen Jahr wurden 640 Fälle gezählt. Das habe auch damit zu tun, dass Autobahnunfälle meist nicht so glimpflich verliefen und es schon deshalb nicht möglich ist, einfach vom Unfallort zu verschwinden, hieß es.

Unfallverursacher gehen oft davon aus, mit einem hinterlassenen Zettel mit Telefonnummer oder Adresse ihre Pflicht getan zu haben. Dem ist aber nicht so. Im entsprechenden Paragrafen des Strafgesetzbuches heißt es, dass Unfallbeteiligte entweder "eine nach den Umständen angemessene Zeit" am Unfallort warten oder "einer nahe gelegenen Polizeidienststelle" mitteilen müssen, dass sie an einem Unfall beteiligt gewesen sind. Unfallflucht kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden.