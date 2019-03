Marktheidenfeld

Auffahrunfall mit neun Fahrzeugen auf der A3

09.03.2019, 12:22 Uhr | dpa

Blaulicht und Laufschrift "Unfall" am Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einem Auffahrunfall mit neun beteiligten Fahrzeugen sind auf der A3 sechs Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein Fahrer am Freitagabend nahe der Anschlussstelle Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) auf den stockenden Verkehr auf. Dabei schob er das Auto vor sich auf einen Kleintransporter. Anschließend krachten weitere Autos in die Unfallstelle. Sechs Menschen wurden leicht verletzt, fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch im nachfolgenden Stau ereignete sich kurz nach dem ersten Unfall ein weiterer Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Der genauere Unfallhergang wird ermittelt.