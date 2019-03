Hoyerswerda

Mit 3,4 Promille auf dem Rad unterwegs

09.03.2019, 12:39 Uhr | dpa

Sturzbetrunken ist ein 60 Jahre alter Mann in Ostsachsen mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ein Alkoholtest habe in der Nacht zum Samstag 3,4 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Tatsächlich sei der Radler in Lauta auch gestürzt. Ein Zeuge rief die Polizei. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.