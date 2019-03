Vechta

Mann mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt

09.03.2019, 14:38 Uhr | dpa

Nach einer blutigen Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Vechta schwebt ein 33-Jähriger in Lebensgefahr. Wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte, soll ein 21 Jahre alter Mann am späten Freitagabend bei einem Streit auf das am Boden liegende Opfer eingestochen haben. Danach seien der 21-Jährige syrischer Herkunft und ein 19-Jähriger zu Fuß vom Tatort geflüchtet. Die Polizei nahm sie aber kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts fest. Der 21-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.