Cottbus

3:0 gegen Münster: Cottbus schöpft Hoffnung nach Sternstunde

09.03.2019, 16:11 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus hat nach einem Befreiungsschlag am 27. Spieltag den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder hergestellt. Am Samstag bezwang die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz den SC Preußen Münster mit 3:0 (3:0).

Vor 5248 Zuschauern im Stadion der Freundschaft stellten Dimitar Rangelow (4. Minute), Streli Mamba (8.) und Daniel Bohl (26.) bereits in der ersten Hälfte die Weichen für den siebten Saisonsieg. Nach dem ersten Dreier im neuen Jahr sind die Lausitzer mit nunmehr 27 Punkten nur noch drei Zähler vom ersten Nichtabstiegsplatz entfernt.

Bereits nach vier Minuten erzielte Kapitän Rangelow mit einem direkten Freistoß an der Strafraumgrenze die Führung für den Aufsteiger. Den Kunstschuss des Bulgaren fälschte Preußen-Verteidiger Fabian Menig noch ab, so dass Gäste-Torhüter Maximilian Schulze-Niehues keine Chance zum Eingreifen blieb. Damit gelang den Lausitzern erstmalig nach ihrem Aufstieg eine frühzeitige Führung, die Streli Mamba nur vier Minuten später sogar zum 2:0 ausbaute. Bohl erhöhte mit einem Schuss ins rechte äußere Eck auf 3:0.

Die Cottbuser verdienten sich den Erfolg durch eine leidenschaftliche Partie gegen überraschte Preußen, die sich nach 67 Minuten durch Gelb-Rot für Sandrino Braun selbst dezimierten.