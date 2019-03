Jena

Polizei vermutet bei Jenaer Brandserie Brandstiftung

09.03.2019, 16:13 Uhr | dpa

Nach mehreren Feuern in Jenaer Wohnhäusern gehen Ermittler von Brandstiftung aus. In der Nacht zu Samstag brachen Polizeiangaben zufolge im Keller dreier Häuser Brände aus. Die Gebäude liegen nahe beieinander. 14 Bewohner eines Mehrfamilienhauses mussten in der Früh ihre Wohnungen verlassen. Es sei jeweils zu starker Rauchentwicklung im Kellerbereich gekommen. Verletzt wurde den Angaben von Samstag zufolge aber niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf bisher 2000 Euro. Ermittlungen zu den genauen Brandursachen waren am Samstagnachmittag noch nicht abgeschlossen. Zuvor hatten bereits andere Medien über die Brandserie berichtet.