München

Lewandowski bester ausländischer Bundesliga-Torschütze

09.03.2019, 16:17 Uhr | dpa

Durch sein Tor zum 2:0 gegen den VfL Wolfsburg hat sich Robert Lewandowski zum erfolgreichsten ausländischen Torschützen der Fußball-Bundesliga gekürt. Der Stürmer des FC Bayern München traf am Samstag in der 37. Minute zum 196. Mal in der deutschen Eliteliga.

Vor einer Woche hatte der Pole mit Claudio Pizarro (195 Tore) vom SV Werder Bremen gleichgezogen. Der Peruaner hatte kürzlich beim 1:1 der Bremer bei Hertha BSC seine Treffermarke nach oben geschraubt.

Für die Bayern markierte Lewandowski nun 122 Tore und ist in der internen Clubwertung des Rekordmeisters hinter Gerd Müller (365) und Karl-Heinz Rummenigge (162) Dritter. Seine weiteren 74 Bundesligatore erzielte Lewandowski für Borussia Dortmund.