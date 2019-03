Potsdam

SPD-Landesvorstand stellt Entwurf für Wahlprogramm vor

09.03.2019, 16:34 Uhr | dpa

Mehr Lehrer und Kita-Erzieher und kostenloses Mittagessen in Schulen: Der Landesvorstand der märkischen SPD hat einen Entwurf seines Wahlprogramms für die Landtagswahl vorgelegt. Er erwarte bis zum Landesparteitag noch weitere Änderungen und Ideen, sagte der Landesvorsitzende und Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, in Potsdam am Samstag. In dem bislang 50 Seiten langen Dokument werden 20 Ziele formuliert, die am 11. Mai beim Landesparteitag zur Abstimmung stehen. Dazu zählt auch die Abschaffung der Kita-Beiträge.

Weiter geht es um die Themen Verbesserung der inneren Sicherheit oder die Entwicklung aller Regionen. Die SPD veranschlagt jährliche Ausgaben von 250 bis 300 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren. Die Landtagswahl ist am 1. September.