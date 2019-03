Bremerhaven

Arbeitsminister Heil: Arbeit wird uns nicht ausgehen

09.03.2019, 17:24 Uhr | dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich zuversichtlich zum digitalen Wandel geäußert. "Die Arbeit wird uns wieder nicht ausgehen", sagte er am Samstag in Bremerhaven vor etwa 120 Zuhörern bei einer Veranstaltung im Rahmen des Zukunftsdialogs "Neue Arbeit - Neue Sicherheit". Die Arbeit wandele sich und biete neue Chancen. Wichtig sei, die Menschen rechtzeitig zu qualifizieren und umzuschulen, damit sie künftig andere Jobs machen könnten.

Die Veranstaltung war die letzte von vier Diskussionsrunden in ganz Deutschland. Der SPD-Politiker hatte sich in den vergangenen Monaten die Anregungen und Fragen von Menschen in Essen, Jena und Augsburg angehört. Auch sollen Ideen dazu gefunden werden, wie Weiterbildungen organisiert und der Zusammenhalt in der Region gestärkt werden kann.

"Der Dialog hat sich gelohnt, weil wir eine Fülle von Anregungen, Themen, Kritik und Erwartungen bekommen haben, wie wir die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in Zukunft ausrichten", sagte Heil.