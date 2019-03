Freiburg im Breisgau

Hertha-Kapitän Ibisevic Unglücksrabe

09.03.2019, 18:50 Uhr | dpa

Diesmal passierte Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic beim 1:2 (0:1) in Freiburg das Malheur. "Ich glaube, er kann nichts Anderes machen", beschwichtigte Berlins Trainer Pal Dardai nach dem entscheidenden Eigentor kurz vor Schluss und erklärte schmunzelnd: "Wir als Mannschaft müssen, glaube ich, langsam in die Kirche gehen. Was wir für Tore bekommen, das ist wirklich hart." Es lief am Samstag die 81. Minute, als Ausgleichs-Torschütze Ibisevic den Ball nach einer feinen Ecke von Freiburgs Vincenzo Grifo ins eigene Netz köpfte. Dem SC verhalf der Startelf-Rückkehrer damit zu einem wichtigen Sieg für den angestrebten Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. Die vagen Europapokal-Hoffnungen von Hertha BSC erhielten einen Dämpfer.

Zuvor hatte in der zweiten Halbzeit vor 24 000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion einiges dafür gesprochen, dass die Gäste die Partie noch drehen können. "Überhaupt kein Vorwurf. Das ist schwer zu verteidigen. Er muss da hingehen", sagte Niklas Stark zur spielentscheidenden Szene. Der Hertha-Verteidiger hatte erst vor einer Woche beim 2:1 gegen den FSV Mainz 05 ebenfalls ungewollt ins eigene Tor getroffen, war dann aber noch zum Matchwinner avanciert.

Für Ibisevic war es damit am Ende ein bitteres Startelf-Comeback. Der 34-Jährige hatte zum ersten Mal seit Anfang Februar wieder das Vertrauen von Anfang an bekommen - und die Leistungssteigerung der Gäste in der zweiten Halbzeit mit dem verdienten Ausgleich belohnt (76. Minute).