Wiesbaden

27-Jähriger geht mit Messer auf Bekannten los

09.03.2019, 18:58 Uhr | dpa

Ein 27 Jahre alter Mann ist in Wiesbaden mit einem Messer auf einen Bekannten losgegangen und hat ihn verletzt. Die beiden waren in der Nacht auf Samstag in der Wohnung des 30 Jahre alten Opfers in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Dann habe der Angreifer seinem Kontrahenten mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen. Der 30-Jährige musste den Angaben zufolge wegen einer Schnittverletzung ambulant in einer Wiesbadener Klinik behandelt werden. Der 27-Jährige wurde schließlich am frühen Samstagmorgen gefasst. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.