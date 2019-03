Worms

Trauermarsch nach tödlicher Attacke in Worms

09.03.2019, 21:50 Uhr | dpa

Vier Tage nach dem gewaltsamen Tod einer 21 Jahre alten Frau in Worms haben sich nach Polizeiangaben rund 500 Menschen an einem Trauermarsch beteiligt. Vor dem Elternhaus des Opfers, in dem die Frau in der Nacht zum Mittwoch erstochen wurde, entzündeten die Teilnehmer am Samstagabend Kerzen und legten Blumen nieder. Bei dem Trauermarsch gab es keine größeren Vorfälle, die Stimmung war friedlich. "Das läuft alles sehr ruhig ab", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Worms. Im Anschluss an die Kundgebung war ein Gottesdienst geplant. Der 22-jährige tunesische Freund der Frau, der den Ermittlern zufolge zeitweise in dem Haus in Worms zu Gast war, sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.