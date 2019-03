Suhl

VfB Suhl kassiert Niederlage in Vilsbiburg

09.03.2019, 22:05 Uhr | dpa

Die Volleyballerinnen des VfB Suhl haben wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze in Bundesliga verpasst. Sie verloren am Samstagabend beim Tabellennachbarn Rote Raben Vilsbiburg mit 1:3 (23:25, 25:18, 23:25, 21:25). Vor 1642 Zuschauern musste sich das Team von Trainer Mateusz Zarczynski nach 110 Spielminuten geschlagen geben. Nun müssen die Suhlerinnen darauf hoffen, dass der USC Münster am Sonntag nicht gegen Nawaro Straubing punktet, um drei Spieltage vor Abschluss der Hauptrunde nicht auf den achten Rang abzurutschen.