Thünen-Atlas mit neuen Karten zur Meeresnutzung

10.03.2019, 09:06 Uhr | dpa

Wolken ziehen über das Thünen-Institut in Bremerhaven. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv (Quelle: dpa)

Wissenschaftler des Thünen-Instituts haben einen hochauflösenden Datensatz zur Meeresnutzung in Deutschland erarbeitet. Mit seinen neuen Karten zur Nutzung der Meere zeigt der Thünen-Atlas, wo in Nord- und Ostsee beliebte Speisefische gefischt werden. Die Daten zur Anlandung von Hering, Flunder, Kabeljau/Dorsch, Makrele, Krabbe, Rotbarsch, Scholle, Schwarzer Heilbutt, Seelachs, Seezunge und Sprotte zeigen, wie veränderlich die Fänge in verschiedenen Gebieten und zu verschiedenen Jahreszeiten sind. Die digitalen Karten zur Meeresnutzung sind ab sofort im Internet frei abrufbar.