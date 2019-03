Berlin

Bei Drogenersatztherapie fehlen Ärzte

10.03.2019, 09:36 Uhr | dpa

Zehntausende Drogenkranke profitieren von einer Ersatztherapie mit Medikamenten. Aber immer weniger Mediziner sind bereit, diese Patienten zu betreuen. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, appelliert jetzt an die Ärzteschaft: "Substituieren Sie, denn das kann Leben retten!"

"Substitutionstherapie" nennt man die Behandlung von Abhängigen, bei denen illegale Drogen durch Medikamente wie Methadon ersetzt ("substituiert") werden. Ziel ist, von den Drogen loszukommen - und auf dem Weg dahin die gesundheitliche und soziale Situation des Patienten zu verbessern. Aber das gelingt immer seltener. "Es wird zunehmend schwerer, Ärzte für die Substitution zu finden", sagt Oliver Müller-Maar, Experte für Substitution im Frankfurter Drogenreferat.

Über die Gründe könne man nur spekulieren: In normalen Arztpraxen seien Drogenabhängige "wahrscheinlich nicht die Wunschpatienten", schätzt Müller-Maar. Und in den Spezialambulanzen "fehlen uns heute die "Überzeugungstäter" von früher". Eine der elf Spezialambulanzen hat bereits dicht gemacht, weitere könnten folgen, weil sie kein Personal finden, wenn ein Arzt pensioniert wird. "Die sind regelrecht verzweifelt", sagte Müller-Maar. Die Zahl der Patienten ist in Frankfurt seit Jahren relativ konstant, sie pendelt zwischen 1500 und 1700.