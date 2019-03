Dierdorf

Fünf Verletzte bei Abbiege-Unfall bei Dierdorf

10.03.2019, 11:23 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der B413 in der Nähe von Dierdorf sind fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Eine 39 Jahre alte Linksabbiegerin habe ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, berichtete die Polizei am Sonntag über den Unfallhergang. Die Frau, eine 15-Jährige Mitfahrerin und die 55 Jahre alte Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden schwer verletzt. Die 65 Jahre alte Fahrerin des zweiten Wagens sowie eine 23-Jährige im Fahrzeug der Unfallverursacherin kamen mit leichten Verletzungen davon. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge für keine der Verletzten. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag.