Neverin

Diebe brechen in Solarpark ein: 111 000 Euro Schaden

10.03.2019, 11:29 Uhr | dpa

Unbekannte haben aus einem Solarpark Technik im Wert von 111 000 Euro gestohlen. Die Täter durchtrennten Zäune des Parks in Neverin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. 37 Wechselrichter seien zwischen Donnerstag und Samstag entwendet worden. Die Geräte wandeln Gleichspannung in Wechselstrom um und speisen die Energie in das Stromnetz ein.