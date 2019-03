Berlin

Bericht: Platz für zusätzlich etwa 200 000 Wohnungen

10.03.2019, 11:30 Uhr | dpa

In Berlin gibt es einem Medienbericht zufolge Platz für fast zusätzliche 200 000 Wohnungen. Vor allem durch nachträglich dichtere Bebauung von Wohngebieten und Aufstockung von Häusern könnten bis 2030 199 000 neue Wohnungen errichtet werden, berichtete der Berliner "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe) unter Berufung auf einen Entwurf für den neuen Berliner Stadtentwicklungsplan. Demnach sei es möglich, etwa 90 000 dieser zusätzlichen Wohnungen innerhalb von drei Jahren zu bauen. Rund 63 000 Wohnungen wurden dem Bericht zufolge als mittelfristig (innerhalb von sieben Jahren) realisierbar eingestuft. 47 000 weitere Wohnungen können demnach wohl innerhalb von zwölf Jahren gebaut werden.

Was steigenden Mieten in der Bundeshauptstadt wirksam entgegnet werden kann, war am Donnerstag auch Thema im Abgeordnetenhaus. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte mit Blick auf die Idee eines Mietendeckels auf Landesebene gesagt: "Wir haben ein großes Interesse daran, wirklich jedes Instrument zu nutzen, um die Mietentwicklung für die Berlinerinnen und Berliner zu dämpfen, zu verlangsamen und gegebenenfalls zu deckeln." Daher laufe eine intensive Prüfung des Vorschlags des Mietdeckels, denn eine mögliche Umsetzung müsse auch rechtssicher sein.